Кейлор Навас: успокаиваться рано — «Реал» ещё ничего не выиграл

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал крупную победу над «Севильей» (4:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.
«Мы спокойны, поскольку находимся на правильном пути. Однако успокаиваться рано — мы ещё ничего не выиграли. Лично я стараюсь расслабиться и наслаждаться футболом. Для меня очень большая честь находиться в команде в такой ситуации. Стараюсь оставаться профессионалом, насколько это возможно», — приводит слвоа Наваса Marca.
«Реал» и «Барселона», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы испанской Примеры: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе. 17 мая «сливочные» проведут перенесённый матч 21-го тура с «Сельтой».