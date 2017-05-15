Иньеста: «Барселона» выдала очередное шоу

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (4:1) в матче 37-го тура испанской Примеры.
«Наша команда выдала очередное шоу. Мы хорошо играли в первом тайме. Пропустив гол, мы вновь взяли игру под свой контроль. „Лас-Пальмас“ — непростой соперник, который любит владеть мячом. Но мы оказывали на них правильное давление и показали высокую эффективность», — приводит слова Иньесты официальный сайт «Барселоны».
«Реал» и «Барселона», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы испанской Примеры: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.