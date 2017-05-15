Луис Энрике: «Реал»? Никогда не сомневался в профессионализме «Малаги»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не сомневается в том, что «Малага» даст бой мадридскому «Реалу» в матче последнего тура чемпионата Испании. С «Королевским клубом» подопечные Мигеля Мичела сыграют 21 мая на своём поле.
«Реал»? Журналистам незачем задавать мне некоторые вопросы. Я сам никогда не сомневался в профессионализме «Малаги». И если мне будут задавать вопросы в условном наклонении, я также буду отвечать в этом наклонении», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
За тур до окончания национального первенства «Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу. У «Реала» столько же очков, однако игра в запасе.