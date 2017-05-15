Поульсен: было бы здорово вновь играть с Киммихом в «РБ Лейпциг»

Нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен отметил, что с удовольствием вновь играл бы в одной команде с её бывшим полузащитником Джошуа Киммихом. Киммих в настоящее время защищает цвета мюнхенской «Баварии» и о смене клубной прописки не думает.
«Было бы здорово вновь играть с Киммихом в «Лейпциге». Киммиха здесь очень любят», — приводит слова Поульсена интернет-издание Sport1.
На вопрос о предстоящих выступлениях в Лиге чемпионов Поульсен сказал: «Мы должны продолжать играть в Лиге чемпионов точно так же. Не думаю, что нам нужно делать что-то другое».
Киммих защищал цвета «Лейпцига» с 2013 по 2015 год.