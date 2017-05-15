Иньеста не знает, продлит ли контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признался, что счастлив в каталонском клубе. Футболист сборной Испании сказал это в ответ на вопрос о его будущем в стане сине-гранатовых.
«В данный момент я не думаю об этом. Контракт с «Барселоной» у меня действует ещё один год, и я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, как будут развиваться события. Мне хотелось бы, чтобы следующий сезон оказался очень удачным как для меня, так и для самой команды. Теперь же нам надо закончить сезон на мажорной ноте», — приводит слова Иньесты испанское интернет-издание Sport.