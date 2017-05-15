Эмери: с таким количеством очков «ПСЖ» мог бы стать чемпионом

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после победы над «Сент-Этьеном» (5:0) рассказал, чего не хватило его команде в борьбе за титул в чемпионате Франции. За тур до конца сезона парижане отстают от лидирующего «Монако» на три очка, но у монегасков две игры в запасе.
«Несмотря на то что математические шансы остаются, я хочу поздравить «Монако» с хорошо проделанной работой. Конкуренция в чемпионате – это хорошо. Было непросто набрать то количество очков, которое мы имеем. Как правило, в такой ситуации вы становитесь чемпионом. Но «Монако» составил серьёзную конкуренцию.
«ПСЖ» проиграл четыре матча, а это уже много. Затем мы прибавили, начали прогрессировать, но этого оказалось недостаточно, учитывая, какую работу проделали в «Монако», — цитирует Эмери L’Equipe.
В оставшихся двух турах «Монако» предстоит на своём поле принять «Сент-Этьен» и на выезде сыграть против «Ренна».
В прошлом сезоне «ПСЖ» под руководством Лорана Блана выиграл чемпионат Франции, потерпев два поражения и набрав 96 очков. «Монако» финишировал третьим.