Рыжиков: «Рубину» нужно двумя удачными играми закрыть неудачный сезон

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от выездного матча 28-го тура РФПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась победой ростовской команды со счётом 4:2.
«У нас не очень-то получилось ликвидировать козыри „Ростова“ — стандартные положения, контратаки. Из-за своих ошибок получили четыре гола. У нас есть ещё два матча, и можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон.
В конце «Ростов» расслабился, а наши игроки продолжали гнуть свою линию и забили два мяча. Честь им и хвала. За одну-две недели не решаются те проблемы, которые у нас есть в игровом плане. «Ростов» — обученная команда, и они использовали наши ошибки", — сказал Рыжиков в интервью клубному телевидению.