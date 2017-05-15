Мбаппе: должно произойти что-то невероятное, чтобы «Монако» упустил чемпионство

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе после победы над «Лиллем» (4:0) сказал, что пока рано праздновать чемпионство. За тур до конца сезона монегаски опережают идущий вторым «ПСЖ» на три очка, но у «Монако» две игры в запасе.
«Мы пока официально не являемся чемпионами. Это значит, что праздновать пока рано. Но должно произойти что-то невероятное, землетрясение, чтобы мы упустили чемпионство. Мы сделаем всё, чтобы хорошо восстановиться и показать хорошую игру в матче с «Сент-Этьеном», — цитирует Мбаппе AFP.
Перенесённый матч 31-го тура «Монако» — «Сент-Этьен» состоится 17 мая.