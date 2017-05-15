Агент: помимо «Бешикташа», интерес к Мбенге проявляют и другие европейские клубы

Агент ФИФА Малик Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал информацию об интересе стамбульского «Бешикташа» к его подопечному, форварду «Терека» Аблайе Мбенге.
«Интерес со стороны «Бешикташа» действительно есть, и не только. Помимо стамбульцев, ко мне обращались ещё и другие европейские клубы. Есть интерес и со стороны российских клубов. Впрочем, пока что мы решили, что сначала должны доиграть текущий сезон и постараться помочь «Тереку» в решении задачи, а уже потом будем думать о будущем. Тем более что Мбенге наконец-то стал стабильно играть в основном составе и забивать.
Какая сумма выкупа трансфера? Она прописана в контракте, я не вправе её озвучивать. Могу сказать, что я нахожусь на постоянной связи с руководством «Терека» и по окончании сезона вместе решим судьбу Мбенге», — сказал Арутюнов.