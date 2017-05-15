Черчесов: звонил Васину после дерби, в его голосе неуверенности не услышал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение включить в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций — 2017 защитника ЦСКА Виктора Васина.
«Васин выглядит достаточно уверенно. В последнем матче я его смотрел. А если бы Виктор Васин не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Тогда бы он играл не знаю где – только не у нас. Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять. Тем, кто не ошибается, ни тренеры, ни кто-то другой не нужен – они сами играют. Не надо зацикливаться на минутных, секундных вещах. Моя задача – поддержать, и я Виктору звонил через парочку дней после дерби. Я в его голосе неуверенности не услышал. Не спотыкается тот, кто ползёт», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.