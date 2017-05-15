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Черчесов: звонил Васину после дерби, в его голосе неуверенности не услышал

15 мая 2017, понедельник. 16:00. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение включить в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций — 2017 защитника ЦСКА Виктора Васина.

«Васин выглядит достаточно уверенно. В последнем матче я его смотрел. А если бы Виктор Васин не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Тогда бы он играл не знаю где – только не у нас. Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять. Тем, кто не ошибается, ни тренеры, ни кто-то другой не нужен – они сами играют. Не надо зацикливаться на минутных, секундных вещах. Моя задача – поддержать, и я Виктору звонил через парочку дней после дерби. Я в его голосе неуверенности не услышал. Не спотыкается тот, кто ползёт», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Черчесов: Шатов и Кокорин знают, что должны делать
Станислав Черчесов ответил на все вопросы о расширенном списке сборной России и подготовке к Кубку конфедераций.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Виктор Васин Станислав Черчесов Кубок конфедераций ЧМ-2018
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