«Томи» отказано в получении лицензии РФС на следующий сезон

Комиссия РФС по лицензированию отказала «Томи» в выдаче лицензии на следующий сезон. Об этом сегодня сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. Кроме того, в лицензии было отказано ещё трём командам Футбольной национальной лиги.
«Томи» отказано в получении лицензии. У них есть время и возможность пройти апелляционную инстанцию. Помимо томского клуба в выдаче лицензии отказано «Кубани», «Факелу» и «Лучу-Энергии», – сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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