Черчесов: для вас bad news – это good news, а для нас – объективность

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение включить в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций—2017 полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.
«С ЦСКА вы его критиковали, а в других матчах – не хвалили, когда надо. Для вас bad news – это good news, а для нас – объективность. Если брать игру с ЦСКА, то Тарасов за тайм сделал больше, чем другие за два. Если в матче с «Анжи» он, в моём понимании, был заменён правильно, то против ЦСКА Дмитрий очень активно играл, но оказался не там, где надо. В последнем матче он совершил 75 оборонительных действий, в финале Кубка – 68. А так как он игрок оборонительного плана, нам нужна активность в этих действиях и, естественно, качество. А оно выросло.
Я уже говорил об этом: если футболист получает травму на «поле боя», мы должны ему шанс предоставить, если он этот шанс заслужил. А я считаю, Тарасов этот шанс заслужил. Будет сбор – пожалуйста, доказывай свою состоятельность. Никаких поблажек нет", - передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.