Бубнов: такие шутки при разговоре с Медведевым могут плохо закончиться для Мутко

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о расширенном составе национальной команды и выразил мнение, что президент РФС Виталий Мутко напрасно в шутку пообещал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву «порвать всех».
«Отсутствие в списке Шатова и Мамаева можно объяснить. Шатов был травмирован и не всегда в состав «Зенита» попадал. Мамаев тоже вышел после травмы, а уже в матче с «Уралом» его не было. А по Реброву — непонятно, почему вместо него вызвали Гилерме. Нойштедтер? На нём что, клин сошёлся? Дзагоев сколько не играл, а его в сборную вызывают. Почему травмированных игроков вызывают в национальную команду?
Панченко был и раньше в сборной. А он ещё и бомбардир в «Динамо». А когда ему давали время в ЦСКА, то и там забивал. В расширенный список его можно было бы включить. Я только по Денисову могу объяснить, почему его нет в заявке. Личная неприязнь. Каннуников сильнее Панченко? Нет. С учётом перспектив его можно было бы включить в расширенный список.
Максимум, на что может рассчитывать наша сборная на Кубке конфедераций и ЧМ-2018, — выход из группы. А Мутко сказал Дмитрию Медведеву, что порвём всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться», — цитирует Бубнова «Спорт FM».