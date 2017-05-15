Кавани: я буду рад видеть в «ПСЖ» Алексиса и Обамейянга

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал слухи о возможном переходе в парижский клуб нападающих Алексиса Санчеса («Арсенал») и Пьера-Эмерика Обамейянга («Боруссия» Д).
«Если они перейдут в „ПСЖ“, я буду рад видеть их в команде. Мы всегда приветствуем усиление состава, каждый игрок играет ради команды, каждый новичок тоже будет покупаться ради команды.
По статистике, это мой лучший сезон. Это нельзя отрицать, потому что с цифрами трудно спорить. Но для меня самый лучший результат — это выигранные трофеи", — сказал Кавани в эфире Canal+.
И всё же тренеришка? Почему у Эмери не получается в «ПСЖ»
Пытаемся разобраться, действительно ли Эмери не тянет на роль тренера топ-клуба или в «ПСЖ» есть более глубокие проблемы, нежели игровые.