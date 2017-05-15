Фабрегас: АПЛ — лучшая лига мира, хотя, может, здесь не собраны лучшие игроки

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от победы в английской Премьер-лиге. Синие досрочно стали чемпионами Англии благодаря гостевой победе над «Вест Бромвич Альбион» в рамках 37-го тура.
«Замечательные ощущения. Мне очень повезло выиграть, вероятно, самые важные трофеи в футболе, но победа в АПЛ вызывает особые чувства. Поиграв в Испании и посмотрев много футбола в чемпионате Германии, Франции, Италии, могу сказать, что это лучшая лига в мире. Возможно, здесь не собраны лучшие игроки мира, но, без сомнения, это самая сложная и самая конкурентная лига мира. Выиграть АПЛ дважды за три года – настоящий повод для гордости.
Любой может обыграть тебя в АПЛ. Когда я играл в Испании, было много матчей, где, чтобы потерять очки, нужно было совсем ужасно играть в футбол. Но здесь каждый матч получается тяжёлым. Это очень конкурентный чемпионат. В следующем году, когда мы вернёмся в Лигу чемпионов, нам нужно быть на пике своей формы, чтобы снова побороться за победу в АПЛ", — цитирует Фабрегаса сайт «Челси».