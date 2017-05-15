Жардим: те, кто поздравил меня с чемпионством, ещё не получили ответа

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от перенесённого матча 31-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (17 мая).
«Мы должны играть как обычно, с таким же отношением, с той же амбициозностью. Мы не будем играть на ничью. Цель состоит в том, чтобы как можно лучше подготовить команду и держаться подальше от эйфории, которая творится вокруг игроков.
Мы должны сохранять хладнокровие, в футболе всё возможно, все мы помним «камбэк» «Барселоны» в Лиге чемпионов. Те, кто поздравил меня с чемпионством, ещё не получили ответа. Я уважаю футбол. Мы упорно трудимся 11 месяцев, сейчас не время для того, чтобы расслабляться. Мы думаем только о ближайшем матче», — цитирует Жардима Goal.