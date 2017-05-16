Сын Бебето подписал контракт с лиссабонским «Спортингом»

Полузащитник «Эшторила» Матеус де Андраде Гама Оливейра подписал контракт с лиссабонским «Спортингом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новичок бронзового призёра португальской Примейры является сыном знаменитого в прошлом бразильского футболиста Бебето.
Контракт с 22-летним Оливейрой подписан до лета 2022 года. По данным португальских СМИ, «Спортинг» заплатил «Эшторилу» всего € 2 млн. В договоре с лиссабонцами прописана сумма отступных в размере € 60 млн.
В сезоне-2016/17 чемпионата Португалии Матеус де Оливейра принял участие в 26 матчах и забил 2 гола.
Фото также можно посмотреть на официальной странице «Спортинга» в «Твиттере».