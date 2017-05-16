«Ливерпуль» собирается продать Сако, заработав не менее £ 30 млн

«Ливерпуль» собирается продать центрального защитника Мамаду Сако, желая заработать на футболисте сборной Франции не менее £ 30 млн. Как сообщает The Guardian, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не хочет возвращать француза в команду, не видя ему места в основном составе.
Отмечается, что одним из главных претендентов на Сако будет «Кристал Пэлас», в котором защитник выступал в текущем сезоне на правах аренды. Также к Мамаду присматриваются «Саутгемптон», «Ницца» и ряд команд из Италии.
27-летний игрок недавно восстановился от травмы колена, которую он получил в апреле в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).
Сако избежал разрыва связок и ещё может сыграть в этом сезоне