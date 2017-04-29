Сако избежал разрыва связок и ещё может сыграть в этом сезоне

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако ещё может сыграть в этом сезоне. Медицинские тесты показали, что у француза не порваны связки колена, сообщает The Independent.
Сако, права на которого принадлежат «Ливерпулю», получил травму в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) 26 апреля. Во втором тайме 27-летний игрок неудачно подвернул колено, после чего его унесли с поля на носилках. Существовали опасения, что Сако может выбыть из строя на долгое время.
Но сканирование показало, что связки у защитника не порваны и он может быть в строю к матчу заключительного тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» 21 мая.