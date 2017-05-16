Мелкадзе, назвавший судей клоунами, прибыл на заседание комитета по этике

Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе прибыл на заседание комитета по этике Российского футбольного союза. Комиссия рассмотрит его запись в «Инстаграме» о судьях матча с «Тосно» (1:1) в 34-м туре Футбольной национальной лиги, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
Красно-белые при счёте 0:1 на 28-й минуте встречи остались вдесятером после прямой красной карточки защитнику команды Александру Лихачёву, однако смогли отыграться в концовке благодаря голу Дениса Давыдова.
«Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты — и судья бы их не спас», — написал Мелкадзе после матча.