Маурицио Сарри рассказал об интересе со стороны клубов АПЛ и Ла Лиги

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Наполи», «Лацио» и «Челси» Маурицио Сарри рассказала о новых предложениях со стороны европейских клубов.

«На данный момент есть только четыре клуба, которые обращались ко мне за последние месяцы. Все они являются иностранными из Премьер-лиги и Ла Лиги. Всё зависит от возможностей, которые будут созданы, и если появится что-то, что привлечёт меня для среднесрочной программы», — приводит слова Сарри sky sport.

Последним клубом в карьере 65-летнего специалиста был «Лацио», который он возглавлял с июня 2021 по март 2024 года. По итогам сезона-2023/2024 римский клуб занял седьмое место с 60 очками.

За свою профессиональную карьеру Сарри выиграл два трофея Кубок Италии с «Ювентусом» (2019/2020) и Лигу Европы с «Челси» (2018/2019).