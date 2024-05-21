Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1, Дембеле – ассистентом

19 мая, в Лиге 1 прошел последний тур текущего сезона.

По итогам кампании 2023/24 лучшим бомбардиром французской лиги стал Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Для него это четвёртая победа подряд в этой номинации. В активе 25-летнего нападающего 27 голов и 7 ассистов в 29 матчах Лиги 1.

Лучшим ассистентом стал его одноклубник Усман Дембеле с 8 голевыми передачами в 26 матчах.

По 8 ассистов также имеют Эйнджел Гомес из «Лилля» и Ромен Дель Кастио из «Бреста», но оба провели больше матчей, чем Дембеле — 31 и 33 соответственно.

10 мая Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что он согласовал с мадридским «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года. Подчёркивалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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