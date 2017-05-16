Павлюченко дисквалифицирован на 4 игры КР, 2 — условно, за оскорбление Ари

Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча Кубка России и ещё на два условно нападающего «Урала» Романа Павлюченко за оскорбительные высказывания в адрес форварда «Локомотива» Ари после финального матча Кубка страны. Об этом сообщил председатель комитета Семён Андреев.
«В связи с допущенными нарушениями регламента применить к Павлюченко санкцию дисквалификации на четыре матча Кубка России (два матча — условно), а также штраф в размере 20 тыс. рублей. Обратить внимание президента „Урала“ Григория Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды и впредь не допустить подобного», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
В конце матча «Урал» — «Локомотив» (0:2), состоявшегося 2 мая в Сочи, на поле произошла драка, в результате которой были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской — Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко позволил себе нецензурные высказывания в адрес Ари. Комитет по этике рассматривал высказывания Павлюченко по инициативе главы РФС Виталия Мутко.