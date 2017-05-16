Быстров: ничего не почувствовал от победы «Спартака» в РФПЛ, но они молодцы

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, в прошлом выступавший за «Спартак», поделился мыслями о победе красно-белых в чемпионате России.
«Спартак» заслуженно стал чемпионом России. Команда в этом сезоне показала, как надо выигрывать матчи на последних минутах, как цепляться за очки. «Спартак» ровно прошёл всю дистанцию, а весной обыграл главных конкурентов.
Что почувствовал, когда красно-белые выиграли чемпионат? А что я должен был почувствовать? Ничего. Друзей в «Спартаке» у меня практически не осталось. Поздравил знакомых, болеющих за «Спартак», поскольку они долго ждали золотых медалей. Когда я был в «Спартаке», чемпионство, казалось, было очень близко, однако постоянно чуть-чуть не дотягивали. Сейчас получилось. Молодцы!" — цитирует Быстрова «Спорт день за днём».