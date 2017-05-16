Орлов: перенос матча с Крестовского — щелчок по людям, готовившим поле

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение о переносе матча 29-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» на стадион «Петровский». Ранее петербургская команда провела два матча на стадионе «Санкт-Петербург Арена», и встреча с «Краснодаром» должна была стать последней в рамках тестовых мероприятий перед Кубком конфедерации. Но газон на новой арене в преддверии турнира абсолютно не соответствует стандартам.
«Конечно, это щелчок по группе людей, занимавшихся в том числе подготовкой футбольного поля. Стадион ещё надо обживать и обживать, он огромный. То поле, которое засеяли в августе, умерло, как сказал Митрофанов. Когда новое поле завезли в феврале, трава не успела срастись с подложкой. Сейчас, судя по всему, будут её прошивать. Для чего делали выкатное поле? Чтобы солнечные лучи могли его обогащать. Но кто-то придумал, что на том месте, куда должны были выкатывать поле, строят медиацентр — телевизионный центр ABC. Значит, полтора года поле не будут выкатывать, надо придумывать новые технологии, как его готовить. Наверное, найдут технологии. Колосков сказал, что в „Лужники“ за 10 дней до финала Лиги чемпионов привезли поле, положили его и играли на нём. Ну что тут говорить. Всё, что происходит со стадионом, конечно, со знаком минус. От этого никуда не деться», — заявил Орлов в эфире программы «8-16».