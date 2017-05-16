Нобоа: матч с «Баварией» остался суперисторическим событием для «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мыслями об игре с «Рубином» (4:2) в 28-м туре РФПЛ, а также рассказал о самом запоминающемся матче сезона и о секрете обороны донской команды.
«Для меня и всех нас это был рядовой матч за три очка. Просто мы знаем, как играет „Рубин“ и как играем мы. Родные стены помогают, и мы постарались воспользоваться возможностью и выиграть.
Мы очень мало пропускаем, поскольку хорошо обороняемся, тренер выбирает хорошую тактику, компактно играем во всех линиях и максимально прессингуем при атаке.
Самый запоминающий матч в сезоне? Безусловно, выделю матч с «Баварией» — его ни с чем нельзя сравнить. Это осталось суперисторическим событием для нас», — сказал Нобоа в эфире программы «8-16».
«Ростов» в ноябре в рамках группового этапа Лиги чемпионов на своём поле обыграл «Баварию» со счётом 3:2.