«Вильярреал» намерен продлить контракт с главным тренером Эскрибой

Руководство «Вильярреала» не собирается расставаться с главным тренером команды Франом Эскрибой. Об этом сообщил президент испанского клуба Фернандо Роиг.
«Эскриба останется в «Вильярреале», мы сейчас ведём с ним переговоры о продлении контракта. Переговорный процесс продвигается успешно», — приводит слова Роига Marca.
Эскриба возглавил «Вильярреал» в августе 2016 года, сменив уволенного Марселино Гарсию Тораля. За тур до окончания чемпионата Испании команда завоевала 64 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Действующее соглашение Эскрибы с клубом рассчитано до лета 2017 года.