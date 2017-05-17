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«Вильярреал» намерен продлить контракт с главным тренером Эскрибой

17 мая 2017, среда. 07:00. Футбол

Руководство «Вильярреала» не собирается расставаться с главным тренером команды Франом Эскрибой. Об этом сообщил президент испанского клуба Фернандо Роиг.

«Эскриба останется в «Вильярреале», мы сейчас ведём с ним переговоры о продлении контракта. Переговорный процесс продвигается успешно», — приводит слова Роига Marca.

Эскриба возглавил «Вильярреал» в августе 2016 года, сменив уволенного Марселино Гарсию Тораля. За тур до окончания чемпионата Испании команда завоевала 64 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Действующее соглашение Эскрибы с клубом рассчитано до лета 2017 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Вильярреал
Новости. Футбол
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