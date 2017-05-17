Павлюченко пропустит матч «Урала» с «Локомотивом» из-за госпитализации жены

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в преддверии домашнего матча 29-го тура российской Премьер-Лиги рассказал, почему нападающий команды Роман Павлюченко отсутствует в заявке на игру.
«У Павлюченко проблемы с супругой, её положили в больницу, он улетел в Москву», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
В текущем сезоне РФПЛ Павлюченко принял участие в 21 матче за «Урал», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив». Начало встречи — в 17:30 мск.