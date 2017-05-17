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Павлюченко пропустит матч «Урала» с «Локомотивом» из-за госпитализации жены

17 мая 2017, среда. 17:36. Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в преддверии домашнего матча 29-го тура российской Премьер-Лиги рассказал, почему нападающий команды Роман Павлюченко отсутствует в заявке на игру.

«У Павлюченко проблемы с супругой, её положили в больницу, он улетел в Москву», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

В текущем сезоне РФПЛ Павлюченко принял участие в 21 матче за «Урал», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив». Начало встречи — в 17:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Урал Александр Тарханов Роман Павлюченко
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