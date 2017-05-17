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Маурисио: в «Зените» будут счастливы, если клуб попадёт в Лигу чемпионов

17 мая 2017, среда. 22:22. Футбол

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0), а также сообщил, что в команде будут рады, если клуб получит путёвку в Лигу чемпионов.

«Я не играл на новом стадионе — не могу сказать о состоянии поля, но здесь, на «Петровском», оно очень хорошее. «Краснодар» — сильная команда, выстроенная схема игры — тяжело против них играть. Не скажу, что во втором тайме мы играли плохо, во втором тайме они вынуждены были атаковать, но мы набрали заслуженные три очка.

Мы стараемся фокусироваться на себе, а не на других командах. Однако мы будем очень счастливы, если попадём в Лигу чемпионов. Были сегодня у меня некоторые моменты, но не удалось их завершить. Мне пришлось адаптироваться, потому что давно не играл в стартовом составе. Может ли Луческу быть уволен? Я мало что могу сказать — это вопросы к президенту клуба. Моя задача хорошо играть и помогать команде», — передаёт слова Маурисио корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Перед заключительными матчами 30-го тура РФПЛ «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, уступая одно очко ЦСКА, который находится строчкой выше.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар Жозе Маурисио Мирча Луческу
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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