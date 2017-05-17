Гаджиев: у тульского «Арсенала» много эмоций и борьбы, но качеств не хватает

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:0).
«Этот матч похож на многие такие игры, когда команда из нижней части таблицы старается подняться – много эмоций и борьбы, но качеств не хватает. У нас качества были чуть получше, но этого тоже не хватило, чтобы забить. Мы не забиваем долго, за это время было штук пять выходов один на один, и сегодня опять не забили, к сожалению», — цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».