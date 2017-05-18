Промес: день, который я никогда не забуду

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, отметившийся голом в матче 29-го тура РФПЛ с «Тереком», который проходил на «Открытие-Арене», опубликовал фото с кубком чемпионов России.
«День, который я никогда не забуду», — написал Промес на своей странице в «Инстаграме».
«Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года после 27-го тура РФПЛ благодаря осечке «Зенита» в матче с «Тереком», но кубок команде был вручён именно после матча с «Тереком», поскольку это был последний домашний матч «Спартака» в этом сезоне.
Капитан «Спартака» Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой: видео