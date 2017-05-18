2 чиновника уволились из-за отставки главы комитета, не пустившего Мутко в ФИФА

Члены комитета управления ФИФА Нави Пиллэй и Рон Поппер уволились в знак протеста против отставки главы комитета Мигеля Мадуру.
Мигель Мадуру был приглашен в ФИФА президентом организации Джанни Инфантино с целью улучшения имиджа федерации после коррупционного скандала, но был уволен спустя восемь месяцев после назначения на должность.
Комитет ФИФА по управлению, который возглавлял Мадуро, запретил президенту РФС Виталию Мутко баллотироваться в совет организации, поскольку занимаемая им должность вице-премьера России противоречила правилам ФИФА о политическом нейтралитете. Высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро, что его решение приведёт к серьёзным осложнениям в отношениях с Россией, но португалец не изменил своей позиции.