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Маркос Льоренте: «Барселону» я хотел побеждать уже с детских лет

18 мая 2017, четверг. 08:51. Футбол

Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте отметил, что горит желанием победить «Барселону». Эти команды встретятся друг с другом 27 мая в финале Кубка Испании

«Барселону» я хотел побеждать уже с детских лет. Желал выиграть у этой команды больше, чем у других. Играть в финале – нечто невероятное. Для описания эмоций недостатка в словах нет. Несмотря на то что в составе каталонцев играют футболисты класса Месси и Неймара, на меня это никогда не оказывало давления», — цитирует Льоренте Marca.

Трансферный лист Льоренте принадлежит мадридскому «Реалу», и цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Алавес ФК Барселона
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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