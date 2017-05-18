Маркос Льоренте: «Барселону» я хотел побеждать уже с детских лет

Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте отметил, что горит желанием победить «Барселону». Эти команды встретятся друг с другом 27 мая в финале Кубка Испании
«Барселону» я хотел побеждать уже с детских лет. Желал выиграть у этой команды больше, чем у других. Играть в финале – нечто невероятное. Для описания эмоций недостатка в словах нет. Несмотря на то что в составе каталонцев играют футболисты класса Месси и Неймара, на меня это никогда не оказывало давления», — цитирует Льоренте Marca.
Трансферный лист Льоренте принадлежит мадридскому «Реалу», и цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.