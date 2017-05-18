Суд принял заявление компании по делу о банкротстве «Кубани»

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве «Кубани». При этом не уточняется сумма задолженности краснодарского клуба перед компанией.
«Принять к производству заявление ООО „Ростовская управляющая компания“ как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару», — говорится в решении арбитражного суда на официальном сайте
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