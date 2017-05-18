Жермен: чемпионство «Монако» не подвиг, мы превосходили «ПСЖ» по ходу сезона

Нападающий «Монако» Валер Жермен прокомментировал победу над «Сент-Этьеном» в матче 31-го тура французской Лиги 1 (2:0). Благодаря этому монегаски за тур до конца сезона гарантировали себе титул чемпионов. Автором одного из голов стал Жермен.
«Подвиг? Нет, это не подвиг, иначе все бы говорили, что мы возможно, не заслужили титул. В этом сезоне мы превосходили «ПСЖ». У парижан много известных футболистов, наши же были менее известны в начале сезона, но сегодня они так же ценны. Сейчас мы отдохнём, но потом нужно продолжать работать. Возможно, настала эра «Монако», — цитирует Жермена RMC.
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После феноменального сезона игроки «Монако» станут главными трансферными целями всех европейских топ-клубов.