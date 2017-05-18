Плетикоса намерен пользоваться средствами Бердыева, если станет тренером

Бывший вратарь «Ростова» Стипе Плетикоса, побывавший в редакции «Чемпионата», подчеркнул, что пока не планирует работать тренером, но если это случится, то он будет пользоваться средствами наставника ростовчан Курбана Бердыева.
«Помню, прочитал на вашем сайте, что в «Ростов» приходит новый тренер. 8 января у меня был день рождения, он меня поздравил – отправил смс. Когда приехали на сборы в Эмираты, сразу почувствовал, что это великий тренер и человек. Вся ситуация с уходом Божовича, тяжёлым периодом под руководством Гамулы сильно влияла на команду, на атмосферу внутри. Бердыев привёл с собой несколько новых футболистов. Работа с ними тоже очень помогла. Если я завтра стану тренером, не дай бог, то буду пользоваться его средствами в будущем. Почему не дай бог? Потому что я вижу, какой большой стресс на себе испытывает тренер. Ты должен работать с утра до вечера. У меня маленькие дети, я не хочу таскать их за собой из одной страны в другую.
Когда я ушёл из клуба, в Ростове встречались сборные России и Хорватии. Я зашёл к Бердыеву в кабинет. И первым делом он спросил меня о семье, детях. Говорил, что главное – семья. Именно при таком отношении к тебе ты понимаешь, что сделаешь всё для этого человека. Я очень рад, что с ним поработал. Жалко, что так мало.
На тренировках он очень серьёзный. Всегда требует от футболистов максимальной концентрации, хочет, что мозги работали по максимуму. Чтобы завтра в игре они делали то же самое. Много тактических деталей: как футболистам правильно занимать позицию на поле при исполнении аутов и угловых, как конструировать атаки. Он обращает внимание на все детали. Я понял, что именно из-за этого он достигал таких результатов в «Рубине» и «Ростове». Всё не случайно», — сказал Плетикоса в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полную версию эксклюзивного интервью со Стипе Плетикосой читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Плетикоса в редакции «Чемпионата»