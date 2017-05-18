Белоголовцев: нашим звёздам нужно учиться у Глушакова, он всегда открыт и прост

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, как вместе с шоуменом Сергеем Белоголовцевым принял участие в «Футбольном уроке» в Москве, посвящённом предстоящему Кубку конфедераций и популяризации активного образа жизни среди подрастающего поколения.
«Я всегда рад посещать такие мероприятия, дарить радость детям. Я посол чемпионата мира, только от Ростовской области. Помочь детям и поиграть с ними для меня – одно удовольствие. Всё это идёт на благо российского футбола в преддверии крупных турниров. Надеюсь, благодаря этому в наших дворах процветал футбол и начинали играть. Всё начинается с площадок. Я хочу, чтобы дети смотрели, как играют взрослые, так же тренировались. В моё время таких «ковров» не было, на асфальте бегал, а сейчас условия лучше», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
В товарищеском матче со школьниками также принял участие известный телеведущий и шоумен Сергей Белоголовцев.
«Нашим звёздам нужно поучиться у Дениса, он всегда откликается на подобные истории. Всегда открыт, прост и доступен. Это делает честь футболисту, на мой взгляд, лучшему на сегодняшний день в нашей стране», — отметил Белоголовцев.
«Спасибо, приятно!» — отреагировал на слова Белоголовцева Денис Глушаков.
Видео также доступно в «Твиттере».