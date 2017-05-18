Хавбек «Спартака» Глушаков сыграл в футбол со школьниками

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сыграл в футбол за сборную московской школы номер 1239 против сборной команды волонтёров во главе с актёром Сергеем Белоголовцевым.
Школа 1239 является одним из волонтёрских центров, работающих перед предстоящим Кубком конфедерации. Глушаков и Белоголовцев были капитанами команд. Сам игрок «Спартака» забил один гол, и его команда отпраздновала победу.
Видео с участием Дениса Глушакова и Сергея Белоголовцева в матче можно посмотреть на «Чемпионате»
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