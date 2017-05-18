ЦСКА объявил о продлении контракта с игроком молодёжной команды Кучаевым

Полузащитник молодёжной команды ЦСКА Константин Кучаев продлил контракт с «армейцами». Об этом говорится на официальной странице московской команды в «Твиттере». Новый договор с 19-летним хавбеком рассчитан до конца сезона-2019/20.
На счету Константина Кучаева 21 матч за молодёжную команду ЦСКА (17 в основном составе) и 4 гола. Также хавбек заработал 4 жёлтые карточки.
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги полузащитник дважды выходил на поле в составе первой команды ЦСКА и заработал 1 жёлтую карточку.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА
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