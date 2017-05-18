Газзаев: прекрасно помню, какой восторг принесла стране победа ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, под руководством которого 12 лет назад «армейцы» выиграли Кубок УЕФА, рассказал о важности той исторической победы.
«Победа ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году стала первым достижением подобного масштаба в истории российского и советского футбола. До сих пор прекрасно помню, какой восторг принёс тот титул всей стране и какой мощный толчок в плане популяризации футбола в России дала та победа. До того момента мы в лучшем случае бывали в роли зрителей на трибунах в событиях подобного масштаба. Но в тот вечер, 12 лет назад ЦСКА всем доказал, что в финалах можно не просто играть, но и побеждать. Вся страна это поняла, и в результате спустя три года уже «Зенит» сумел повторить подвиг ЦСКА. А чуть позже сборная России, костяк которой состоял из игроков этих двух клубов, завоевала бронзовые медали Евро-2008.
Этот период в нашем футболе лишний раз доказывает, что без успехов на клубном уровне побед не будет и у сборной. А для того чтобы наши команды были конкурентоспособны в Европе, нужно, чтобы рос уровень внутреннего первенства», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.