Витиньо: в матче с «Рубином» забил первый гол со штрафного в карьере

Нападающий ЦСКА Витиньо в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от гостевой победы над «Рубином» (2:0) в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги, рассказал о своём голе, ставшем для бразильца первым со штрафного в карьере, а также обратился к болельщикам с призывом поддержать команду на матче заключительного тура с «Анжи».
«Удалось хорошо сыграть и помочь нашей команде победить. Но остаётся главная цель — занять второе место. Прошедшей игрой доволен. Мы действительно подробно разбирали соперника, знали, что они плотно играют в отборе. В первом тайме удалось нейтрализовать плотную игру соперника. А во втором, после удаления, наша команда стала больше нагнетать, атаковать большими силами. На мне сфолили, удалось хорошо пробить. Игра раскрылась, и в контратаке сумели забить второй.
Это был мой первый гол со штрафного в профессиональной карьере! Надеюсь, что в будущем также буду забивать. Я часто тренирую и отрабатываю эти удары. Раньше я вкладывал много силы в удар, и мяч не так хорошо шёл. Теперь я постарался ударить с меньшей силой, но точно. Что касается голевой передачи, то мы в этом эпизоде очень хорошо расположились. В обороне грамотно сыграли, отобрали мяч и ушли в хорошую контратаку. Я оказался в выгодном положении, получил хороший пас от Миланова. Поднял голову, оценил ситуацию и дал мягкий пас на Алана. Он совершил великолепный удар по воротам.
Что касается встречи с «Анжи», это будет решающий и очень важный матч. Призываю всех болельщиков прийти на стадион. Я благодарю их за поддержку, испытываю теплоту и любовь в социальных сетях, они постоянно следят за мной. Спасибо и партнёрам по команде за поддержку. У нас неплохая ситуация, одержали несколько побед. Было обидное поражение, но такое случается. Приходите на решающий матч и поддержите нас!" — заявил Витиньо.
Видеообзор матча «Рубин» — ЦСКА можно посмотреть на «Чемпионате».