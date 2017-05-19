Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес: надеюсь, мой гол принесёт «Барсе» титул

Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес выразил надежду, что его гол в предстоящем поединке заключительного тура Примеры с мадридским «Реалом» принесёт «Малаге» победу, а «Барселоне» — чемпионский титул.
«Я надеюсь, что забью и принесу „Барселоне“ чемпионство. Надеюсь, это будет день моей мечты. Я обязан „Барселоне“ всем, так что надеюсь, что это случится», — приводит слова Сандро Рамиреса Marca.
В 31-м туре чемпионата Испании 21-летний форвард забил один из голов «Малаги» в ворота «Барселоны» (2:0).
Сандро Рамирес является воспитанником академии сине-гранатовых. Он перешёл в «Малагу» в 2016 году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне игрок провёл 30 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач.
Матч 38-го тура Примеры «Малага» — «Реал» состоится 21 мая.