Студенты СГАФКСТ выиграли первенство Национальной студенческой футбольной лиги

С 14 по 17 мая в Евпатории прошёл финальный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/17. На нём собрались все команды-участницы элитного дивизиона и гости из Севастопольского государственного университета.
В течение четырёх игровых дней определился новый чемпион НСФЛ. Им стала Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма. Перед заключительным игровым днём шансы на золото не потеряли три команды: ЮФУ, КубГУ и СГАФКСТ. Южане дважды на турнире могли становиться чемпионам, но оба ключевых матча проиграли – ТГУ и ОрёлГУ оказались сильнее. СГАФКСТ в своём «золотом» матче с РЭУ также не сумел одержать победу, но все остальные результаты сложились так, что смоляне остались на первой строчке в турнирной таблице: 32 очка и лидерство за счёт победы над КубГУ в личной встрече. Кубанцы стартовали с валидольной ничьей (3:3) с УрФУ, но следующие две игры выиграли и получили серебряные медали. На финишном флажке в тройку призёров вклинились футболисты СГУ. И позволил им это сделать 100-процентный результат в Евпатории.
Вечером 17 мая состоялась торжественная церемония закрытия турнира. Футболисты СГАФКСТ получили золотые медали и чемпионский кубок из рук заместителя министра юстиции РФ и президента Международного студенческого футбольного союза Алу Алханова. Лучшим игроком турнира был признан вьетнамский легионер КубГУ Хан Нгок Вьет. Награждены были и лучшие футболисты по позициям: лучший вратарь – Александр Шепляков (СГАФКСТ), защитник — Алексей Барбашов (СПбГУПТД), полузащитник – Сергей Леднев (ЮФУ), нападающий – Андрей Суровцев (СГУ). Суровцев стал лучшим бомбардиром турнира с 12 мячами, причём 3 из них он забил в заключительном матче сезона. Особые награды в номинации «лучший ректор» получили ректор КубГУ Михаил Астапов, ректор СГАФКСТ Георгий Грец и ректор СГУ Алексей Чумаченко.
Футбольный сезон для НСФЛ ещё не подошёл к концу. Впереди два турнира первой группы, а также переходный турнир за право играть в Премьер-группе. Новый сезон высшего дивизиона НСФЛ стартует в сентябре.
Студенты СГАФКСТ выиграли первенство Национальной студенческой футбольной лиги