Луческу извинился перед журналистами за высказывание после игры с «Краснодаром»

«Зенит» провёл открытую тренировку в преддверии матча 30-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится 21 мая в Москве. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов, участие в занятии не принимает полузащитник Олег Шатов.
Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции главный тренер «Зенита» Мирча Луческу извинился перед журналистами за резкое высказывание после игры 29-го тура с «Краснодаром» (1:0).
Перед выходом на улицу Луческу бросил в сердцах: «Stupid people», что в переводе означает «тупые люди».
«Вот тупые!» Как Луческу психанул на пресс-конференции
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу обрушился с критикой на Виталия Мутко и назвал журналистов глупыми людьми.