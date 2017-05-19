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Лопетеги вызвал 25 игроков в сборную Испании на матчи с Колумбией и Македонией

19 мая 2017, пятница. 13:31. Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал фамилии футболистов, которые были вызваны для подготовки к товарищескому матчу с Колумбией (7 июня) и встрече отборочного турнира ЧМ-2018 с Македонией (11 июня). Всего в национальную команду приглашены 25 игроков.

Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик» Б), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»);

Защитники: Хорди Альба, Херард Пике, Серхи Роберто (все — «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль, Начо, Серхио Рамос (все – «Реал»), Начо Монреаль («Арсенал»);

Полузащитники: Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Коке («Атлетико» М), Тьяго Алькантара («Бавария»), Иско, Марко Асенсисо (оба «Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Педро Родригес, Диего Коста (оба — «Челси»), Витоло («Севилья»), Альваро Мората («Реал»), Херард Деулофеу («Милан»), Яго Аспас («Сельта»).

После 5 матчей в группе G отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Испании занимает 1-е место.

Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Официальный сайт сборной Испании по футболу Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Альваро Мората Андрес Иньеста Асьер Ильяраменди Витоло Давид де Хеа Давид Сильва Даниэль Карвахаль Диего Коста Иско Коке Андухар Марко Асенсио Начо Монреаль Педро Родригес Пепе Рейна Серхи Роберто Серхио Бускетс Серхио Рамос Сесар Аспиликуэта Тьяго Алькантара Херард Деулофеу Херард Пике Хорди Альба Хосе Игнасио Начо Яго Аспас ЧМ-2018
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