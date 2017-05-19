Лопетеги вызвал 25 игроков в сборную Испании на матчи с Колумбией и Македонией

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал фамилии футболистов, которые были вызваны для подготовки к товарищескому матчу с Колумбией (7 июня) и встрече отборочного турнира ЧМ-2018 с Македонией (11 июня). Всего в национальную команду приглашены 25 игроков.
Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик» Б), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»);
Защитники: Хорди Альба, Херард Пике, Серхи Роберто (все — «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль, Начо, Серхио Рамос (все – «Реал»), Начо Монреаль («Арсенал»);
Полузащитники: Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Коке («Атлетико» М), Тьяго Алькантара («Бавария»), Иско, Марко Асенсисо (оба «Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).
Нападающие: Педро Родригес, Диего Коста (оба — «Челси»), Витоло («Севилья»), Альваро Мората («Реал»), Херард Деулофеу («Милан»), Яго Аспас («Сельта»).
После 5 матчей в группе G отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Испании занимает 1-е место.
Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».