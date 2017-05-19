Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Анчелотти: в ответном матче «Баварии» с «Реалом» произошла несправедливость

19 мая 2017, пятница. 13:32. Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти в очередной раз выразил мнение, что в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» произошла несправедливость. Футболисты и руководство немецкого гранда остались очень недовольны судейством в той игре, закончившейся со счётом 4:2 в пользу «Королевского клуба» и его выходом в полуфинал.

«В ответном матче «Баварии» с «Реалом» произошла несправедливость. Но в истории останется победа «Реала» над «Баварией», и точка. То, что произошло в этом матче, видел весь мир, и это не было нормальным явлением. Нужно использовать VAR (система видеопомощника судьи), это необходимо», — цитирует Анчелотти Corriere della Sera.

Источник: Corriere della sera Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Карло Анчелотти
Новости. Футбол
19 мая 2017, пятница
14:21 Анчелотти: Лам и Алонсо провели последнее занятие, горжусь, что тренировал их
14:09 «Интер» включился в борьбу за Найнгголана
14:03 Луческу: журналисты предпринимают целенаправленные злобные атаки на «Зенит»
13:58 Лопетеги: к Иско я всегда испытывал большое доверие
13:40 Луческу: титулы не выигрываются лишь на поле — они выигрываются за его пределами
13:32 Анчелотти: в ответном матче «Баварии» с «Реалом» произошла несправедливость
13:31 Лопетеги вызвал 25 игроков в сборную Испании на матчи с Колумбией и Македонией
13:17 Комитет по этике: Луческу извинился за свои слова? Это ещё ничего не значит
13:09 Калу вернулся в сборную Кот-д’Ивуара
13:07 Мальдини: если бы я играл за другой клуб, то выступал бы за «Реал»
13:01 Решение о будущем Венгера в «Арсенале» примут после 27 мая
12:54 Ватцке опроверг слухи о соглашении «Боруссии» Д с Фавром
12:53 Жулиано: не просил Майкона и Гилерме играть похуже против «Зенита»
12:37 Жулиано считает, что не стал играть хуже после возвращения Данни
12:36 Таранов вернулся в общую группу «Крыльев Советов» перед игрой с «Тереком»
12:35 Жулиано: «Зениту» остаётся победить «Локомотив» и надеяться на второе место
12:33 Цакташ дисквалифицирован на два матча РФПЛ за подкат в спину В. Березуцкому
12:30 Каррера дисквалифицирован на один матч условно за поведение в матче с «Тереком»
12:30 КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей
12:20 Луческу извинился перед журналистами за высказывание после игры с «Краснодаром»
12:15 Чемпион СССР в составе ЦСКА Владимир Дударенко умер на 72-м году жизни
12:07 Румменигге: Х. Алонсо показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника
12:05 Эррера: счастлив, что стал лучшим игроком «МЮ» и преемником де Хеа
11:50 «Марсель» проявляет интерес к защитнику «Челси» Зума
11:41 Ибрагимович пропустил церемонию вручения наград игрокам «Манчестер Юнайтед»
11:36 М. Торрес не верит, что «Малага» победит «Реал» и «Барселона» станет чемпионом
11:32 Варга: думаю, Блохин уже не вернётся на тренерскую скамью
11:30 Киоун: Моуринью неправильно использует Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед»
11:16 Студенты СГАФКСТ выиграли первенство Национальной студенческой футбольной лиги
11:13 Игрок «Ниццы» Сери: сделаю всё, чтобы осуществить мечту и играть за «Барселону»
11:12 «Лацио» и «Наполи» заинтересованы в услугах вратаря «Ювентуса» Нето
10:59 «Ливерпуль» предложил за Мбаппе € 70 млн, «Монако» отказался
10:56 Наставник «Ред Булл Зальцбург»: со мной «Барселона» не контактировала
10:54 Мотта хочет продлить контракт с «ПСЖ» и уже ведёт переговоры с клубом
10:51 Самолёт с игроками «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку в Порту-Алегри
10:39 Трезеге посоветовал Мбаппе остаться в «Монако» и привёл в пример Марсьяля
10:24 Источник: «Бавария» провела переговоры с Хамесом
10:18 Власти Москвы перед Кубком конфедераций начали отслеживать цены в гостиницах
09:57 Куман: люди всё ещё благодарят меня за гол «Сампдории» в финале Кубка чемпионов
09:56 Аршавин: корень проблем «Зенита» в том, что весной он начал играть медленнее
09:48 Аршавин: по таланту и своим способностям Кокорин остаётся лучшим
09:47 Веденеев: один плохой матч «Зенита» сменяет другой, Луческу не знает, что делать
09:32 Рапопорт: Цаллагов не уровень ЛЧ, он, кроме борьбы за выживание, ничего не видел
09:26 Заммерa очень раздражают дискуссии о новом спортивном директоре «Баварии»
09:24 Витсель: Бельгия может выиграть ЧМ-2018, в России буду чувствовать себя как дома
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017