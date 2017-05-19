Анчелотти: в ответном матче «Баварии» с «Реалом» произошла несправедливость

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти в очередной раз выразил мнение, что в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» произошла несправедливость. Футболисты и руководство немецкого гранда остались очень недовольны судейством в той игре, закончившейся со счётом 4:2 в пользу «Королевского клуба» и его выходом в полуфинал.
«В ответном матче «Баварии» с «Реалом» произошла несправедливость. Но в истории останется победа «Реала» над «Баварией», и точка. То, что произошло в этом матче, видел весь мир, и это не было нормальным явлением. Нужно использовать VAR (система видеопомощника судьи), это необходимо», — цитирует Анчелотти Corriere della Sera.