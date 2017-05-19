Луческу: титулы не выигрываются лишь на поле — они выигрываются за его пределами

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сказал, что «Спартак» заслужил чемпионский титул в нынешнем сезоне, при этом отметив, что трофеи добываются не только на футбольном поле. После 29 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место.
«Титулы не выигрываются только на футбольном поле — они выигрываются за его пределами. Наверное, и вы хорошо это знаете. При всём уважении к «Спартаку», я могу подтвердить свои слова о том, что они заслужили чемпионство, я поздравляю их. Там есть два футболиста, которых я люблю и уважаю. Наверное, они и у меня многое взяли, это Луис Адриано и Фернандо. Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака» или кто он, Трабукки, создал определённые проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было», — цитирует Луческу пресс-служба «Зенита».