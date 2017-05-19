Стань гидом по городам проведения Кубка конфедераций и получи билеты на матчи

«Чемпионат» и «Альфа-Банк», официальный банк чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка конфедераций — 2017 в России, дают старт новому проекту — Альфагид для болельщика по городам проведения Кубка конфедераций — 2017. Известный блогер, автор ЖЖ «Страница виртуальных путешественников» Сергей Доля посетит четыре города, принимающих «турнир победителей»: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
Его цель – разузнать и рассказать вам, где лучше жить в городах Кубка конфедераций, что есть, как отпраздновать победу. Но Сергею потребуются помощники – знатоки своих городов. Запости в соцсети минутное видео с хештегом #альфагид, объясняющее, почему ты лучший футбольный эксперт в своем городе, и получи шанс стать гидом Сергея Доли в рамках проекта и выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций — 2017 от «Альфа-Банка».
Посмотреть видео с Альфагидом для болельщика можно на «Чемпионате».