Глушаков: в клубе всё начало сбываться, пора и в сборной реализовывать мечты

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, готов ли он к роли лидера в сборной России и вести команду за собой.
«Я сделаю всё возможное, чтобы её получить. Сборная для меня — такая же мечта детства, как «Спартак». В клубе всё начало сбываться, пора и в сборной реализовывать мечты.
Давайте будем решать проблемы по мере поступления. Задача номер один — выйти из группы. Потом подумаем, что дальше. Но самое главное — предстоящий турнир должен окончательно сформировать команду, которой предстоит потом биться на чемпионате мира.
Главный рецепт, без которого все остальные мертвы, — в команду надо верить. Даже в труднейших ситуациях. У нас же настолько привычно сборную уничтожать — по поводу и без, — что некоторые молодые футболисты приходят в команду с априори пораженческими настроениями, не верят в свои силы. Такого быть не должно. Сейчас у нас амбициозный тренерский штаб, много молодых футболистов, новая страница в истории — поддержите нас! Доверие окрыляет! Возьмём для примера последние 15 минут матча с Бельгией: там были и характер, и рвение, и удача. Наша команда при Станиславе Черчесове из-за травм ни разу не выходила на поле в оптимальном составе, её потенциал до конца никто не понимает. Впереди месяц работы перед Кубком конфедераций, где мы и поймём, чего стоим. Но для успешного выступления давайте объединимся вокруг сборной», — цитирует Глушакова «Лента.ру».
Первый матч на Кубке конфедераций — 2017 сборная России проведёт 17 июня против Новой Зеландии.
С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».