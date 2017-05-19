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Глушаков: в клубе всё начало сбываться, пора и в сборной реализовывать мечты

19 мая 2017, пятница. 16:54. Футбол

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, готов ли он к роли лидера в сборной России и вести команду за собой.

«Я сделаю всё возможное, чтобы её получить. Сборная для меня — такая же мечта детства, как «Спартак». В клубе всё начало сбываться, пора и в сборной реализовывать мечты.

Давайте будем решать проблемы по мере поступления. Задача номер один — выйти из группы. Потом подумаем, что дальше. Но самое главное — предстоящий турнир должен окончательно сформировать команду, которой предстоит потом биться на чемпионате мира.

Главный рецепт, без которого все остальные мертвы, — в команду надо верить. Даже в труднейших ситуациях. У нас же настолько привычно сборную уничтожать — по поводу и без, — что некоторые молодые футболисты приходят в команду с априори пораженческими настроениями, не верят в свои силы. Такого быть не должно. Сейчас у нас амбициозный тренерский штаб, много молодых футболистов, новая страница в истории — поддержите нас! Доверие окрыляет! Возьмём для примера последние 15 минут матча с Бельгией: там были и характер, и рвение, и удача. Наша команда при Станиславе Черчесове из-за травм ни разу не выходила на поле в оптимальном составе, её потенциал до конца никто не понимает. Впереди месяц работы перед Кубком конфедераций, где мы и поймём, чего стоим. Но для успешного выступления давайте объединимся вокруг сборной», — цитирует Глушакова «Лента.ру».

Первый матч на Кубке конфедераций — 2017 сборная России проведёт 17 июня против Новой Зеландии.

С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Вопрос дня. Сборная России: жизнь налаживается?
Сборная России спасла товарищеский матч с Бельгией, отыгравшись с 1:3. Впечатлениями от игры делятся эксперты и читатели.
Источник: Лента.ру Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Денис Глушаков Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
19 мая 2017, пятница
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