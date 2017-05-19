Все игроки «Спартака» отправятся на последний матч сезона с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что команда отправится на выездной матч 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (21 мая) в полном составе, несмотря на то что встреча не будет носить принципиальное турнирное значение.
«Что касается выезда в Тулу, то я ещё не решил, кто выйдет в стартовом составе, но точно поедут все. У нас есть возможность добиться рекорда, набрав 72 очка за сезон. Это была бы вишенка на торте.
Конечно, у футболистов, которые будут играть в Кубке конфедераций, будет меньше времени передохнуть, но мы дадим им дополнительный отпуск после Кубка конфедераций», — сказал Каррера в эфире «Спорт FМ».